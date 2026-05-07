PSG in finale di Champions con l'Arsenal, Kvaratskhelia: "Rispettiamo tutte le squadre"

Arrivano altre dichiarazioni di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante esterno del Paris Saint-Germain, dopo l'1-1 sul campo del Bayern Monaco che ha spalancato le porte verso la finale di Champions League alla sua squadra. L'ex Napoli a TNT Sports ha detto: "Sono molto felice di essere in finale. Sappiamo che sarà difficile contro l'Arsenal. Il Bayern è una delle migliori squadre in questo momento: è stata una partita molto difficile, la più dura della stagione. Abbiamo dimostrato di poter giocare contro queste squadre".

E ancora, aggiunge Kvara: "Siamo molto orgogliosi di esserci riusciti di nuovo. Dovremo essere pronti per la finale: è la partita più bella della nostra vita e daremo tutto per questo club". Sull'assist per Dembele invece dice: "Molto importante che abbia segnato così velocemente, io ho dovuto solo dargli la palla, ha realizzato un gol fantastico. Siamo orgogliosi di lui e dello spirito di tutta la squadra".

L'Arsenal in finale di Champions sarà la quinta avversaria di Premier League in questa stagione per il PSG. Ne parla così Kvaratskhelia in conclusione: "Rispettiamo tutte le squadre. Per noi è importante giocare il nostro calcio. Non pensiamo a chi sarà il nostro avversario, ci prepariamo e diamo il massimo in campo. Sarà difficile, è la finale di Champions League, dobbiamo solo andare lì e goderci il momento".