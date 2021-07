Il PSG non molla Theo, dal Milan no secco: la squadra di Pioli parlerà francese

vedi letture

Dopo aver acquistato Achraf Hakimi dall'Inter e messo sotto contratto lo svincolato Gianluigi Donnarumma, il Paris Saint-Germain guarda ancora a Milano e punta uno dei pezzi pregiati della rosa rossonera: secondo Tuttosport, il club francese avrebbe già avanzato una prima proposta per il Theo Hernandez, prontamente rispedita al mittente. Troppo pochi 40 milioni, ma in generale il Milan non ha alcuna intenzione di lasciar andare uno degli elementi fondamentali nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Intanto, si avvicina il vice-Theo: Fodé Ballo-Touré è a un passo dal Diavolo, che parlerà sempre più francese visto anche l'arrivo ormai imminente di Olivier Giroud.