Il Sassuolo perde Skjellerup per infortunio. Il report medico sull'attaccante danese

Tegola nel Sassuolo, che perde per infortunio Skjellerup, attaccante danese classe 2002. Ecco il report medico ufficiale emesso dal club neroverde: "Gli esami strumentali effettuati a Laurs Skjellerup, in seguito all’infortunio rimediato nei giorni scorsi in allenamento, hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Le ultime sul Sassuolo in in vista del Cagliari (giovedì 30 alle ore 18.30)

Grosso pensa al turnover visti gli impegni ravvicinati. Tanti gli indisponibili tra i neroverdi: out Romagna, Boloca, Pieragnolo, Satalino e Skjellerup. Da valutare le condizioni di Muharemovic, Berardi dovrebbe essere a disposizione dopo il colpo alla testa ma potrebbe partire dalla panchina. Nel 4-3-3 neroverde davanti a Muric, spazio a Coulibaly e Doig sugli esterni con Idzes e Candé coppia centrale. A centrocampo possibile turno di riposo per Matic e Thorstvedt con un centrocampo formato da Koné, Lipani e Vranckx. In avanti possibile chance dal 1' minuto per Cheddira al posto di Pinamonti con Volpato e Laurienté ai suoi fianchi