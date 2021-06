Il Sassuolo pronto a far cassa con Locatelli: adesso il prezzo vola alle stelle

Due gol per la consacrazione e una sensazione vivida: il Sassuolo è pronto a scatenare l'asta per Manuel Locatelli. Se prima della gara di ieri sera chiedeva 40 milioni di euro per il centrocampista, adesso la valutazione è certamente aumentata. La Juventus è sempre interessata, sul piatto può mettere Radu Dragusin ma forse per i neroverdi la proposta rischia di non essere abbastanza. Anche perché su Locatelli è sempre concreto l'interessamento del Paris Saint-Germain, che ha vissuto negli anni recenti ottime fortune con gli italiani, spero di farlo con Gianluigi Donnarumma e lo ha fatto con tanti, non ultimo Marco Verratti. Poi il Manchester City, visto che Locatelli piace da tempo a Pep Guardiola e la gara contro la Svizzera non può aver altro che vidimato la stima. Terza, all'estero, pure il Chelsea, altro club avvezzo agli acquisti, di successo, tra i migliori giocatori d'Italia. E il Sassuolo gongola.