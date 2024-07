Il Torino di Vanoli nasce in Val Rendena. E il tecnico inizia a conoscere Coco

Il Filadelfia chiude per una ventina di giorni, il Toro infatti si sposterà in altura. E la carovana sarà bella lunga, considerando che oltre alla prima squadra di Vanoli ci saranno i torelli di Tufano. I big si alleneranno a Pinzolo, i giovani a Spiazzo, le due località della Val Rendena si trovano nel raggio di una decina di chilometri. La mattinata di oggi sarà dedicata al trasferimento in montagna, poi dal pomeriggio si comincia a fare sul serio: Vanoli, infatti, non perderà tempo e inizierà subito con i lavori. Durante i dieci giorni di ritiro, dal 17 al 27, Zapata e compagni saranno attesi anche da due amichevoli: si gioca sabato 20 luglio alle 17 contro la Virtus Verona (formazione di serie C) e sabato 27 alle 16 contro la Cremonese (formazione di serie B). I tifosi che vorranno salire a Pinzolo in occasione dei test dovranno acquistare i biglietti in vendita a 15 euro. Per l’occasione, i granata vestiranno anche tre casacche dedicate: una granata, una bianca e una gialla con inserti blu, un tributo alla città.

Intanto, il tecnico ha fatto partire il conto alla rovescia per iniziare i lavori con il primo acquisto dell'estate, Saul Coco. Il difensore è sbarcato in Italia e ora è pronto per aggregarsi ai nuovi compagni, in attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Il guineano arriva al Torino a titolo definitivo per 7 milioni e mezzo di euro più 2 milioni e mezzo di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il volto nuovo granata non ha avuto una vita facile, tutt’altro: in due occasioni ha addirittura rischiato di morire, nel dicembre del 2019 a causa della malaria e pochi mesi dopo per un drammatico scontro contro un muretto durante una partita. Ora, però, il classe 1999 ha una voglia enorme di iniziare la sua nuova avventura.