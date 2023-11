Il Torino ha un monte ingaggi da terra di mezzo. E Zapata è il suo nuovo "paperone"

vedi letture

TMW vi porta alla scoperta degli stipendi in Serie A. Come da diversi anni a questa parte, il Torino vive in una sorta di terra di mezzo nella Serie A. I granata hanno un monte ingaggi da squadra autorizzata a sognare più in grande del centro classifica, sono la prima subito dietro agli otto club che si sono spartiti le posizioni europee negli ultimi anni, ma non abbastanza robusto da essere una minaccia vera e propria, o comunque non sempre in grado di tradurre sul campo gli investimenti fatti. Il grande colpo estivo è stato Zapata e non a caso il centravanti preso dall'Atalanta è anche il più pagato della squadra intera con i suoi 2 milioni e mezzo netti a stagione. Dietro di lui un altro investito dei galloni del primo attore, ma che ancora non ha ricambiato appieno, il croato Vlasic la cui conferma è costata un'estate di trattative e un contratto da 2 milioni stagionali. Non poteva rimanere in standby a lungo Sanabria, anche perché è il terzo più pagato in rosa: scippato del posto di nove, lo spagnolo si sta adesso ritagliando un posto da seconda punta/trequartista. Si sono fermati i colloqui per Ricci, fresco invece di prolungamento fino al 2028, nonostante il rifiuto estivo all'Atalanta il centrale azzurro Buongiorno staziona nella metà inferiore della graduatoria interna del Torino secondo gli ingaggi.

Di seguito il dato sui singoli calciatori, con gli stipendi netti in milioni di euro e tra parentesi l'anno di scadenza. Segnati con l'asterisco i dati ancora da verificare totalmente.

TORINO = 24,7 MILIONI DI EURO NETTI

Zapata 2,5 (2024)

Vlasic 2 (2027)

Sanabria 1,6 (2025)

Rodriguez 1,5 (2024)

Lazaro 1,5 (2027)

Linetty 1,4 (2024)

Schuurs 1,4 (2026)

Bellanova 1,2 (2027)

Ilic 1,2 (2024)*

Ricci 1 (2026)

Karamoh 1 (2025)

Tameze 1 (2026)

Pellegri 1 (2025)

Djidji 0,9 (2024)

Buongiorno 0,8 (2028)

Radonjic 0,8 (2025)

Milinkovic-Savic 0,7 (2026)

Vojvoda 0,7 (2024)

Soppy 0,6 (2024)

Zima 0,5 (2025)

Sazonov 0,5 (2024)*

Seck 0,4 (2025)

Popa 0,2 (2026)

N'Guessan 0,1 (2024)

Gineitis 0,1 (2026)

Gemello 0,1 (2024)