Chivu e un’Inter arrembante. Ausilio conferma: “Lookman? Ci piace tanto”

Una nuova Inter prende forma e rilancia le sue ambizioni per la prossima stagione. I passi della dirigenza vanno verso una squadra giovane e meno ingessata dal punto di vista tattico. In Viale della Liberazione sono già arrivati Luis Henrique, Petar Sucic e Ange Yoan Bonny, profili che sposano la nuova filosofia di Cristian Chivu. Ora la piazza sogna in grande e spera nell’accelerata decisiva per Ademola Lookman, un colpo ad effetto capace di sparigliare le carte e riaccendere la miccia dell’entusiasmo. Anche se la squadra favorita per il tricolore rimane il Napoli di Antonio Conte, come confermato dallo stesso allenatore leccese nel ritiro di Dimaro

Lookman non escluderebbe Pio Esposito. La posizione dell’Inter

La trattativa per Ademola Lookman presto potrebbe entrare nel vivo. Qualora si dovesse finalizzare il colpo, l’Inter non si priverebbe comunque di Pio Esposito, giovane attaccante che sposa appieno la linea della proprietà di Oaktree. La conferma è arrivata Dall’O stesso direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, intervenuto a Sky Sport all’evento di Massa Carrara dedicato ai ds della Serie A: “Pio Esposito è valido e farà bene. Lookman ci piace tanto, vorremmo cercare di prenderlo, ma è un giocatore dell'Atalanta e dovremo cercare di trovare un accordo, non faremo trattative infinite.”

Buchanan e Asllani in uscita, i big non si muovono

L’Inter lavora anche per il mercato in uscita ma non ha intenzione di cedere i big come Hakan Calhanoglu. Anche in questo senso si è espresso chiaramente il ds Piero Ausilio: "Calhanoglu? Non c'è mai stato nulla. Non ha mai chiesto di andar via dall'Inter". Sembrano essere sempre più sul piede di partenza Tajon Buchanan e Kristjan Asllani. La società nerazzurra lavora anche in uscita e la strategia è chiara.