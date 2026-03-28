Ilic tuttocampista, Ebosse titolare e più spazio a Kulenovic: D'Aversa studia il nuovo Torino

La sosta per cercare nuove risorse interne al Torino. È questo il lavoro su cui si sta concentrando il tecnico granata Roberto D’Aversa, secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Nello specifico, l’allenatore esplora una nuova centralità per Ivan Ilic, 76 presenze e 7 gol in granata dal suo arrivo. Superate le incertezze fisiche stagionali, il serbo è tornato al top della forma e la sua qualità intriga D’Aversa: l’idea è un progetto da tuttocampista, schierandolo anche da mediano a due, per combinare la sua qualità con quella di Vlasic.

Allo stesso tempo, D’Aversa punta ad alzare il minutaggio di Ebosse e Kulenovic, volti nuovi del mercato invernale. Ebosse ha sempre giocato titolare e dovrebbe farlo da qui alla fine, quanto all’attaccante croato l’idea è di dargli ancora più spazio, in un attacco con tanta concorrenza.