Torino, Ilic cambia agente: mossa anche in chiave mercato, può partire in estate

Novità importante per quanto riguarda Ivan Ilic. Il centrocampista del Torino, come riporta Tuttosport, ha deciso di cambiare entourage e di affidarsi alla Starbridge Agency che fa capo a Francesco Romano. Un cambiamento ufficializzato nella settimana in cui il centrocampista è finalmente tornato a lavorare col gruppo e ad essere disponibile per la sfida di oggi contro il Genoa, a due mesi dall’ultima presenza ovvero quella del 21 dicembre contro il Sassuolo.

La scelta di lasciare il vecchio procuratore, Dejan Petkovic, può essere dettata anche dalla necessità di Ilic di lasciare il Torino alla fine di questa stagione. Nella finestra invernale del 2025 sembrava praticamente fatta per il trasferimento allo Spartak Mosca, con i granata contenti di rientrare in parte dell'investimento fatto nel 2023. Alla fine invece è saltato tutto e il giocatore è tornato a Torino, pur sapendo di non essere in cima alla lista delle preferenze dell'allora tecnico Vanoli.

In questa stagione, invece, a complicare le cose ci si è messa una fastidiosa lombalgia che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo. Ora che è tornato disponibile, è interesse di entrambe le parti che trovi minutaggio: del giocatore per mettersi in mostra in vista dell'estate e del club in modo da trovare potenziali acquirenti. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027, quindi il club di Cairo deve cederlo in estate.