In Francia sono certi: "Il Marsiglia pensa a Zaccagni, la Lazio chiede 15 milioni di euro"

Non è certamente una delle migliori stagioni quella che sta disputando Mattia Zaccagni. L'esterno offensivo della Lazio ha segnato solo 3 gol in Serie A e uno in Coppa Italia, troppo pochi per chi ha abituato decisamente ad altri numeri. Secondo quanto riportato da Sport.fr però, questo non ha impedito a una big del calcio francese di mettere gli occhi su di lui e di monitorarlo in vista dell'estate.

Il Marsiglia rischia di perdere uno tra Greenwood e Traore e per sostituire uno di questi due profili sta pensando proprio a Zaccagni. Lotito non ha posto nessun veto sulla sua cessione, ma è chiaro che voglia una cifra congrua al suo valore per privarsene. I biancocelesti per il classe '95 chiedono circa 15 milioni di euro, con il suo contratto che attualmente termina nel 2029 e in qualche modo gioca a favore dei capitolini.