Inchiesta Bochicchio, Conte ad agosto sospettava che le notizie sulla truffa arrivassero dall'Inter

Lo scorso agosto, il tecnico dell'Inter Antonio Conte, sospettava che le notizie sui suoi guai finanziari legati all'affidamento di 30 milioni di euro al broker Massimo Bochicchio, indagato per riciclaggio dalla Procura di Milano e ora in fuga a Dubai, arrivassero da una fonte interna al club nerazzurro. A svelarlo sono le carte dell'inchiesta dei pm Filippini e Polizzi, che due giorni fa hanno sequestrato ben 11 milioni di euro al broker campano. La notizia esce sui giornali il 23 agosto, due giorni dopo la sconfitta in finale di Europa League, che a sua volta arrivava dopo gli attacchi alla società da parte dell'allenatore. Il clima è teso e in un'intercettazione, lo stesso Bochicchio parla con un amico di Conte che gli rivela di aver parlato con l'ex ct, che "ha ipotizzato che la notizia sia stata fatta uscire dall'Inter". A riportarlo è La Repubblica.