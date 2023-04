Inchiesta plusvalenze, UEFA non aspetterà: con condotta antisportiva Juve un anno senza coppe

vedi letture

La Juventus trema e rischia di restare fuori, almeno per un anno, dalle coppe europee. La Gazzetta dello Sport fa un punto su quello che portebbe essere il futuro dei bianconeri in Europa e il tempo inizia a stringere, visto che la UEFA non può aspettare per troppo tempo l'Italia e le sue inchieste, visto che ci sono le iscrizioni alle coppe da completare, in vista dell'estate. Se i tempi dell’inchiesta sulle plusvalenze si allungheranno, Nyon non attenderà i nostri giudici ma deciderà autonomamente il destino della Juve con la sua inchiesta parallela.

Tutto ruota sul comportamento "antisportivo" della Juve e ilm rischio è quello di restare fuori dall'Europa per almeno un anno. Vincere l'Europa League non cambierebbe niente, ma sarebbe quantomeno fondamentale per non essere fuori dalle coppe per due anni, senza contare poi il secondo filone d'inchiesta sugli stipendi, senza parlare della Superlega e della sentenza della Corte UE attesa per giugno.