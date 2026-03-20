Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 30^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 30^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, De Silvestri.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Felici, Idrissi.
Squalificati: Obert.
COMO
Indisponibili: Addai.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Baschirotto.
Squalificati: Bondo.
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Sabiri, Solomon.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Cornet.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Lirola, Serdar, Bella-Kotchap, Slotsager, Bradaric.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Mkhitaryan, Lautaro Martinez.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Holm.
Squalificati: Juventus.
LAZIO
Indisponibili: Basic, Cataldi, Provedel, Rovella, Zaccagni.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Berisha, Coulibaly, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Loftus-Cheek
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: David Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Bernabe, Frigan, Cremaschi.
Squalificati: Delprato.
PISA
Indisponibili: Denoon, Marin, Scuffet, Vural.
Squalificati: Aebischer, Durosinmi.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soule, Kone.
Squalificati: Wesley.
SASSUOLO
Indisponibili: Candé, Pieragnolo, Boloca, Fadera.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Sazonov.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Zemura, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
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