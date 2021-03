Infortunati Juve, Pirlo: "Bonucci non certo di partire dal 1'. Morata spero abbia più di mezz'ora"

vedi letture

Nel corso dell'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche della situazione degli indisponibili: "Ci sono. Stamani qualcuno si è allenato in parte con la squadra. Abbiamo ancora un giorno per cercare di recuperare qualcuno, peccato per Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo ampie scelte e rosa lunga per scegliere i centrocampisti, ne abbiamo pochi e dovremo inventarci qualcosa per mettere in campo la formazione migliore".

Come stanno De Ligt, Bonucci e Morata? "Non si è ancora allenato, ha avuto una contusione a Verona e domani vedremo se riusciamo a recuperarlo. Bonucci ha fatto una parte di allenamento dopo 16 giorni di stop, non ha il 100% di possibilità di partire dall'inizio. Morata sta meglio, ogni giorno che passa cerca di incrementare la sua forma fisica. Speriamo possa fare di più di 30 minuti".

CLICCA QUI per la diretta testuale della conferenza di Pirlo!