Inter, a febbraio incontro con Handanovic: sul piatto rinnovo biennale o di un anno con opzione

Il quotidiano Tuttosport parlando dell'Inter fa il punto sul futuro di Samir Handanovic e spiega come il capitano e la società nerazzurra abbiano in programma un incontro a febbraio, al termine della sessione di mercato. L'Inter ha intenzione di proporre al giocatore un rinnovo di contratto che per il quotidiano sarà biennale o di un anno con opzione per la seconda stagione. Nei progetti di Marotta e Ausilio c'è quello affiancare Handanovic al neo acquisto Onana in modo che la "transizione" possa essere graduale e che comunque possa crearsi un dualismo competitivo che potrebbe avere benefici per la squadra.