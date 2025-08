Napoli, assenze e fatica: il primo test internazionale e la gestione di Conte

“Sì, potenzialmente è il Napoli più forte in cui abbia giocato, ma dovrà parlare il campo”. Parole firmate Matteo Politano, tra i protagonisti dei due scudetti ed uno dei leader di questo Napoli, pronto a farsi carico della responsabilità (e della pressione) di dover provare a difendere lo Scudetto. Il gruppo in questo senso sembra mentalizzato già da settimane, concentrato più che altro sul lavoro sul campo perché prosegue l’enorme fatica a Castel di Sangro dove i carichi di lavoro non si placano, neanche ieri alla vigilia del primo test amichevole internazionale contro il Brest (alle ore 19 al Patini, sold-out da settimane). Sarà un altro test molto complesso per gli azzurri a livello fisico, in attesa di smaltire i carichi probabilmente solo la prossima settimana: anche ieri erano 9 gli azzurri fermi ai box, considerando quelli che stanno recuperando da infortuni come Buongiorno e Gilmour o quelli da gestire perché affaticati o a rischio affaticamento.

Chi sarà disponibile e la gestione di Conte

Ieri al pomeriggio non sono si sono allenati in gruppo Alessandro Buongiorno, Billy Gilmour, Mathias Olivera, Juan Jesus, Luca Marianucci, Alex Meret, Antonio Vergara e Scott McTominay. Di questi Meret, Marianucci e Juan Jesus potrebbero essere del match, ma probabilmente solo per uno spezzone nella ripresa, senza rischi. Da capire però anche la gestione del minutaggio da parte di Conte: i titolari, tra quelli disponibili, nei piani iniziali dovrebbero avere un minutaggio più ampio anche perché - per le seconde linee - è in programma (domani alle 10) un test contro la Casertana, formazione di Serie C, fissato proprio per portare in condizione tutto il gruppo. Conte contro il Brest, formazione francese peraltro più avanti nella preparazione, punterà ad avere indicazioni importanti comunque anche sull'inserimento dei nuovi, a partire da Milinkovic-Savic, probabilmente alla prima, dietro alla coppia Rrahmani-Beukema che quasi certamente partirà titolare alla prima giornata col Sassuolo. Possibile spazio anche per Zanoli da laterale considerando il ritorno di Politano da esterno alto (oltre a Neres e Lang). Poi occhio ai movimenti per liberare De Bruyne, che non ha saltato una seduta finora nei due ritiri estivi, ed in attacco stavolta potrebbe iniziare Lukaku.