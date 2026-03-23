TMW Inter, anche il mercato ora finisce nel mirino: spesi 82 milioni, ma Akanji è l'unico titolare

L'Inter sembra potersi sciogliere proprio sul più bello. Nel momento in cui la squadra di Cristian Chivu era a un passo dal traguardo, con 10 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice che era il Milan, qualcosa si è rotto. Inevitabilmente quindi nel mirino è finito anche il mercato fatto dal direttore sportivo Piero Ausilio e dalle altre componenti societarie, con i giocatori acquistati che non stanno rendendo come era invece lecito aspettarsi. I soldi investiti in questa stagione sono circa 44,45 milioni di euro tra ammortamenti dei calciatori prelevati e stipendi lordi, ma il valore di acquisto ammonta invece a 82 milioni di euro.

Decisamente troppi per il contributo che stanno dando Luis Henrique, Diouf, Sucic, Bonny e Akanji. L'unico ad aver disputato un'annata soddisfacente è lo svizzero, mentre gli altri si sono fatti notare solamente a sprazzi, alternando prestazioni positive ad altre negative.

Di seguito i dettagli:

Luis Henrique - acquistato a titolo definitivo per 23 milioni di euro dal Marsiglia

Andy Diouf - acquistato a titolo definitivo per 20 milioni di euro dal Lens

Petar Sucic - acquistato a titolo definitivo per 14 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria

Ange-Yoan Bonny - acquistato a titolo definitivo per 23 milioni di euro dal Parma

Manuel Akanji - acquistato in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 dal Manchester City