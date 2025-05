Inter, Asllani: "Vogliamo la finale di Champions, martedì la gara più importante dell'anno"

vedi letture

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l'Hellas Verona, decisa dal suo gol su calcio di rigore: "Non c'è nessun problema, a prescindere da chi gioca dobbiamo lavorare tutti insieme perché siamo una squadra forte".

Adesso il Barcellona...

"Abbiamo una partita importante mercoledì e dobbiamo prepararla bene, perché è la più importante dell'anno".

Si poteva vincere tutto?

"Arrivare in fondo a tutte le competizioni era un nostro obiettivo, purtroppo non ci siamo riusciti perché siamo usciti dalla Coppa Italia e abbiamo perso punti in campionato, ma non si sa mai cosa può succedere. C'è voglia di arrivare in finale di Champions, perché ci siamo già stati e sappiamo cosa vuol dire".