Inter, Ausilio a Londra nei giorni scorsi: contatti in vista dell'estate. Vicario nel mirino

L'Inter inizia a guardarsi intorno per l'estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, negli ultimi giorni Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, è stato a Londra in occasione delle partite di Champions League, ma non si è limitato a seguire le sfide dal vivo. Il dirigente infatti ha avuto una serie di incontri e di contatti che potrebbero tornare presto utili.

Il nome più attuale per l'Inter è quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. La trattativa, e conseguentemente i dialoghi tra le parti, entreranno verosimilmente nel vivo a partire da giugno. Da tenere d'occhio però anche Emiliano Martinez, attualmente in forza all'Aston Villa. Già a febbraio c'era stato un incontro tra gli agenti e la società di Viale della Liberazione a Milano.