Inter, Balogun l'investimento che stuzzica di più: a Inzaghi però serve altro

Gianluca Scamacca ha superato nelle preferenze dell'Inter anche Folarin Balogun, attaccante classe 2001 dell'Arsenal di cui si parla veramente un gran bene. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il 22enne che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Reims sarebbe l'investimento che stuzzica maggiormente la società nerazzurra, ma non va dimenticato che nelle idee di Simone Inzaghi al centro dell'attacco c'era Romelu Lukaku.

Questa è una cosa che i dirigenti hanno tenuto ben presente nelle loro valutazioni perché l'ex Sassuolo è molto più simile per caratteristiche al belga ed anche a Edin Dzeko, che più volte si è alternato e spesso è stato preferito a Big Rom. Altro ostacolo non meno importante è la valutazione dei Gunners, che non scendono sotto i 40 milioni di euro, cifra che l'Inter non può spendere a cuor leggero.