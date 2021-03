Inter, Bastoni: "Abbiamo subito un gol fortuito. Col Sassuolo dobbiamo fare attenzione"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV per analizzare la vittoria contro il Torino: "Sapevamo le difficoltà, il Torino si è dimostrato una squadra ostica da affrontare. C'erano tante incognite, lo sapevamo. La differenza è che magari l'anno scorso avremmo avuto difficoltà dalle quali quest'anno riusciamo ad uscire".

Il Torino vi ha chiuso bene, ma siete riusciti a fare sempre il vostro gioco?

"In settimana abbiamo provato tante soluzioni per metterli in difficoltà, loro sono stati bravi a difendere. Noi però siamo stati in grado di riprendere la gara dopo la rete dell'1-1, un gol fortuito visto che mi sono ritrovato a terra dopo aver preso palla di testa. Ci hanno sorpreso su palla inattiva, dove loro sono molto forti".

Adesso arriva il Sassuolo, altra gara difficile ma diversa rispetto al Torino?

"Sicuramente, sappiamo le qualità del Sassuolo, è una squadra che ti viene a prendere anche alta rispetto al Torino. Hanno pareggiato col Napoli, dobbiamo fare attenzione".