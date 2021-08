Inter, Brozovic attende una chiamata per il rinnovo e non è contento: chiede 5,5 milioni all'anno

Per l'Inter, oltre la ricerca di un'altra punta da aggiungere alla rosa dopo l'arrivo di Dzeko e l'addio di Lukaku, la priorità sono i rinnovi a cominciare da quello di Marcelo Brozovic. Il croato ha un solo anno di accordo e a 29 anni vorrebbe poter firmare un contratto lungo condito da un cospicuo aumento di stipendio. Si è affidato al padre per trattare il prolungamento, ma ancora nessuno lo ha convocato in sede. Chi gli sta vicino dice che non è contento della piega che sta prendendo la vicenda anche se il rendimento in campo non ne risente. L'idea sarebbe quella di chiedere un aumento fino a 5,5 milioni a stagione contro i 4,2 attuali, ma non viene scartata l'ipotesi di seguire la strada di Perisic, ovvero quella di arrivare fino alla scadenza e andarsene via a parametro zero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.