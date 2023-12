TMW Inter, Buchanan il primo nome per la sostituzione di Cuadrado: ci cerca di chiudere a 7-8 milioni

vedi letture

"Abbiamo perso Cuadrado, ma la società è attentissima e sta già valutando varie opzioni. Mancano tre partite prima dell'anno nuovo - ha sottolineato Inzaghi prima della gara di Coppa Italia contro il Bologna - dopo quelle pianificheremo tutto". Così Simone Inzaghi ieri ha parlato di come l'Inter si muoverà dopo l'infortunio di Cuadrado, che perderà per tre mesi dopo l'operazione a cui il colombiano si è sottoposto in Finlandia.

Tajon Buchanan è il nome preferito per sostituire l'esterno: dall'estate scorsa i nerazzurri seguono con interesse il giocatore del Bruges, che con i belgi non ha trovato l'accordo per il rinnovo e dovrebbe andarsene comunque a giugno, a prescindere di quello che accadrà a gennaio. L’Inter spera di chiudere a meno di 10 milioni: l'offerta decisiva e con cui i nerazzurri sono convinti di poter convincere il Bruges è pari a 7-8 milioni di euro.

In questa stagione il canadese (35 presenze e 4 gol con la selezione nordamericana, ndr) ha giocato per 12 volte con la maglia neroblu, segnando anche due gol e sfornando altrettanti assist. Cinque le partite saltare per infortunio, a metà del girone di andata, mentre nell'ultima partita, per motivi misteriosi, è andato in panchina senza entrare, per la prima volta in assoluto della stagione.