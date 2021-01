Inter, buone notizie per Conte all'indomani della vittoria col Benevento: D'Ambrosio in gruppo

Buone notizie per mister Conte, che all'indomani della vittoria contro il Benevento ritrova Danilo D'Ambrosio. Il difensore nerazzurro, come riporta Sky Sport, è tornato infatti ad allenarsi in gruppo dopo aver recuperato dalla distrazione al ginocchio sinistro rimediata nella gara contro la Sampdoria. Inter ad oggi al completo, dunque, in vista del tour de force di febbraio.