Inter, Calhanoglu bis con Kessie? Marotta ci pensa ma occhio alle richieste d'ingaggio

L'Inter studia un Calhanoglu bis e punta Franck Kessie, che non rinnoverà il suo contratto con il Milan, come successo proprio un anno fa con il turco. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro deve insistere sui parametri zero perché Suning, che ha risolto i problemi di liquidità a medio termine, non può permettersi esborsi significativi per i cartellini. Marotta, dunque, sta valutando l'opzione Kessie, ma deve ponderare bene le richieste dell’entourage del giocatore, che vanno ben oltre i 7 milioni netti includendo i bonus.