Inter, Calhanoglu: "Io in posizione avanzata? Sì, potrei giocare nel 3-4-1-2"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti inviolate contro il Genoa: "Abbiamo avuto partite pesanti in questo periodo. Oggi abbiamo creato tante occasioni ma non è arrivato il gol, ci è mancato qualcosa. Sapevamo che il Genoa, con il nuovo allenatore, avrebbe giocato in modo molto aggressivo. E' difficile spiegare questo momento, ma dobbiamo accettarlo: speriamo di uscirne presto, dobbiamo mantenere la tranquillità. Anche il Milan ha pareggiato, è un peccato perché se avessimo vinto saremmo andati in testa. Sarà fondamentale approcciare le prossime partite con l'atteggiamento giusto. Io in posizione più avanzata? Sono d'accordo, potrei giocare dietro le punte nel 3-4-1-2 anche se a volte devo dare una mano a Brozovic insieme a Barella".