Inter, Calhanogu: "Con Inzaghi ho un bellissimo rapporto. Chivu ancora più empatico"

"Le statistiche parlano chiaro: ogni anno mi miglioro, o quantomeno non calo, salvo infortuni". Hakan Calhanoglu è contento del percorso che sta facendo. Il centrocampista dell’Inter ha parlato all’edizione odierna de La Repubblica anche dei settori giovanili e dello spazio per il talento dei ragazzi che "deve esserci - ha sottolineato -. Se c’è talento, non serve essere grandi e grossi. In Germania, dove sono cresciuto, la pensano così. I vivai italiani non li conosco non mi pronuncio".

E in panchina per la formazione nerazzurra adesso c'è Cristian Chivu. Prima di lui Simone Inzaghi, tecnico con cui ha avuto un ottimo rapporto e soprattutto lo ha voluto alle sue dipendenze. Il centrocampista non dimentica il suo vecchio allenatore passato in Arabia Saudita la scorsa estate dopo aver raggiunto un'altra finale di Champions League: "Con Simone ho un bellissimo rapporto: mi ha voluto tanto i squadra - ha proseguito il centrocampista -. Chivu è ancora più empatico, più vicino ai giocatori. Gli interessa come stai fuori dal campo".

E in squadra ci sono tanti compagni italiani che non andranno al Mondiale: "Li ho abbracciato - ha concluso -. Le parole servono a poco in momenti così. Il vero aiuto viene dalla famiglia, dai figli in particolare".