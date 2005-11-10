Ufficiale Roma, dopo Haavi è ufficiale anche l'addio di Viens: "Grazie per aver onorato i nostri colori"

“Con due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa in 99 presenze e 42 gol realizzati, sei diventata la miglior marcatrice straniera in giallorosso, grazie per aver onorato i nostri colori”. Con questo breve comunicato sui propri canali social la Roma ha salutato l’attaccante Evelyne Viens, arrivata nel 2023 dal Kristianstads e protagonista dell’ultimo triennio.

La calciatrice classe ‘97, assieme alla collega di reparto Emilie Haavi, aveva già annunciato che non avrebbe proseguito la sua carriera con la Roma al termine della stagione, salutando anche il pubblico del Tre Fontane nell’ultima gara casalinga dell’anno.

“Haavi e Viens hanno salutato le compagne perché questa è stata la loro ultima partita al Tre Fontane. Ce lo hanno comunicato in settimana ed era giusto celebrarle e dare loro lo spazio che meritano per quello che hanno fatto. - aveva detto il tecnico Luca Rossettini dopo l’ultima gara casalinga - Era giusto che i tifosi potessero abbracciarle per l’ultima volta. Adesso siamo tutti focalizzati sulla finale di Coppa Italia”.