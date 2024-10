Inter, Carboni non sarà riscattato dall'OM. L'attacco dell'anno prossimo è già a posto?

Perso un tesoretto o guadagnata un'opportunità? Perché la lesione del legamento crociato per Valentin Carboni di fatto toglierà ogni dubbio all'Olympique Marsiglia sul prossimo riscatto dell'attaccante argentino. Sarebbe stato l'acquisto più costoso per un teenager - eccezion fatta per Mbappé - per una squadra di Ligue 1. Probabilmente, come Correa nella scorsa estate, Carboni ritornerà all'Inter e cercherà di riprendere un percorso che si è interrotto bruscamente e non per sua volontà.

Qui c'è da capire: perché la valutazione da 37 milioni totali poteva essere più che interessante per i nerazzurri, soprattutto per una questione di bilancio. Plusvalenza secca e quindi fieno in cascina per il mercato, ma d'altro canto Carboni è uno dei migliori giocatori della sua età, anche se forse gli manca ancora l'ultimo scalino per fare la differenza in un grande club. Non potrà farlo con l'OM, ma le aspettative su di lui rimangono intatte, nonostante la rottura indesiderata del ginocchio.

Dunque, diversamente da alcuni gioielli che sono stati ceduti a titolo definitivo come Casadei, Carboni tornerà a Milano. L'Inter lo aspetta e spera che l'anno prossimo possa essere il suo anno. Perché, di fatto, il reparto potrebbe essere già chiuso con lui, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Taremi.