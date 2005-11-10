Inter, per Carlos Augusto situazione ancora in standby. La palla passa al giocatore
Il futuro di Carlos Augusto si deciderà in tempi relativamente brevi. Il calciatore brasiliano, che ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte dell'Inter, dovrà infatti dare una risposta ai nerazzurri in merito alla scelta da intraprendere per il futuro: permanenza o trasferimento in estate? Da qui dipenderanno anche le future mosse della società meneghina nel mercato in entrata.
Come riferisce L'interista, l'intenzione del club è di proseguire la sua storia con il brasiliano sulla base di un orientamento molto chiaro del tecnico Cristian Chivu. L'allenatore interista, infatti, vede in Augusto un elemento strategico della sua rosa, data la sua duttilità e l'efficacia di rendimento che riesce a garantire con continuità nel rettangolo di gioco.
Spetterà al calciatore ex Monza decidere quale direzione dare al suo futuro: restare all'Inter, dove potrà usufruire di una piattaforma di livello internazionale ma non della certezza della titolarità (dati gli ingombranti concorrenti rappresentati da Alessandro Bastoni e Federico Dimarco); chiedere il trasferimento in una piazza che gli garantisca un maggior minutaggio. Quale sarà la scelta definitiva di Augusto? Appuntamento all'incontro decisivo, con la dirigenza nerazzurra, per conoscere quello che sarà effettivamente il futuro.