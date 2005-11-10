Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, per Carlos Augusto situazione ancora in standby. La palla passa al giocatore

Inter, per Carlos Augusto situazione ancora in standby. La palla passa al giocatoreTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:00Serie A

Il futuro di Carlos Augusto si deciderà in tempi relativamente brevi. Il calciatore brasiliano, che ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte dell'Inter, dovrà infatti dare una risposta ai nerazzurri in merito alla scelta da intraprendere per il futuro: permanenza o trasferimento in estate? Da qui dipenderanno anche le future mosse della società meneghina nel mercato in entrata.

Come riferisce L'interista, l'intenzione del club è di proseguire la sua storia con il brasiliano sulla base di un orientamento molto chiaro del tecnico Cristian Chivu. L'allenatore interista, infatti, vede in Augusto un elemento strategico della sua rosa, data la sua duttilità e l'efficacia di rendimento che riesce a garantire con continuità nel rettangolo di gioco.

Spetterà al calciatore ex Monza decidere quale direzione dare al suo futuro: restare all'Inter, dove potrà usufruire di una piattaforma di livello internazionale ma non della certezza della titolarità (dati gli ingombranti concorrenti rappresentati da Alessandro Bastoni e Federico Dimarco); chiedere il trasferimento in una piazza che gli garantisca un maggior minutaggio. Quale sarà la scelta definitiva di Augusto? Appuntamento all'incontro decisivo, con la dirigenza nerazzurra, per conoscere quello che sarà effettivamente il futuro.

Articoli correlati
Inter, nessuna accelerata per Carlos Augusto. In agenda incontro dopo le vacanze Inter, nessuna accelerata per Carlos Augusto. In agenda incontro dopo le vacanze
Carlos Augusto convinto da Chivu: incontro con l'Inter, può ancora restare Carlos Augusto convinto da Chivu: incontro con l'Inter, può ancora restare
Carlos Augusto alla Roma, Manu Koné all'Inter: i dettagli del possibile scambio non... Carlos Augusto alla Roma, Manu Koné all'Inter: i dettagli del possibile scambio non scambio
Altre notizie Serie A
Gautieri: "Allegri al Napoli? Forse la gente dimentica quanto ha vinto" Gautieri: "Allegri al Napoli? Forse la gente dimentica quanto ha vinto"
Il Napoli valuta la situazione di Arne Engels del Celtic Glasgow. Piace per la sua... TMWIl Napoli valuta la situazione di Arne Engels del Celtic Glasgow. Piace per la sua duttilità
Quagliarella: "Marotta un grande dirigente, alla Juventus un paio di confronti tosti"... Quagliarella: "Marotta un grande dirigente, alla Juventus un paio di confronti tosti"
Lo storico vice di Ancelotti: "Italia? In passato qualcosa c'è stato..." Lo storico vice di Ancelotti: "Italia? In passato qualcosa c'è stato..."
Rivoluzione Juventus, Condò: "Me l'aspettavo, la Champions è un'assassina silenziosa"... Rivoluzione Juventus, Condò: "Me l'aspettavo, la Champions è un'assassina silenziosa"
Tresoldi sogna il ritorno in Serie A? Sul centravanti del Bruges c'è l'interesse... Tresoldi sogna il ritorno in Serie A? Sul centravanti del Bruges c'è l'interesse del Como
Pisacane dopo il rinnovo col Cagliari: "La missione resta la stessa" Pisacane dopo il rinnovo col Cagliari: "La missione resta la stessa"
Inter, non sono finiti gli acquisti a centrocampo? Occhi su Veerman del PSV Eindhoven... TMWInter, non sono finiti gli acquisti a centrocampo? Occhi su Veerman del PSV Eindhoven
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Le incredibili ultime due settimane di Comolli alla Juventus. L'addio era inevitabile, le tempistiche fanno riflettere. Il francese ha fallito in tutto. Elkann, nuovo anno zero: che sia l'ultimo
Primo piano
Immagine top news n.0 Addio Comolli: la Juventus silura il francese e riparte da Giovanni Carnevali
Immagine top news n.1 Il Real Madrid torna al passato: José Mourinho è il nuovo allenatore delle merengues
Immagine top news n.2 Mondiali, si parte tra proteste e scontri. La RAI taglia Shakira e poi si scusa
Immagine top news n.3 Cerimonia Mondiali interrotta, la RAI si scusa: "Errore nella gestione del timing"
Immagine top news n.4 Ecco lo Special One: José Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid
Immagine top news n.5 La Juventus punta su Giovanni Carnevali: la top ten dei suoi colpi al Sassuolo
Immagine top news n.6 Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus: manca solo l'ufficialità
Immagine top news n.7 Cagliari, ecco il rinnovo di Pisacane: accordo fino al 2028 con opzione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini, Baldini o Conte? A che punto è la corsa per il nuovo ct azzurro? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà anche il Mondiale degli svincolati in cerca di contratto: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Juve attivissima sul mercato. Dal Dibu a Sorloth fino alle uscite: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Comolli pronto a un mercato su misura per Spalletti. Che non avrà più alibi
Immagine news podcast n.4 Da un Martinez a un altro: l'Inter e perché la Juve avanza sul Dibu. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Parte il Mondiale 2026, ecco qual è la favorita per gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Brambati: "Allegri non è ancora del Napoli perché..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Ordine: "In via di definizione area tecnica. Ibra? Meglio rimanga fuori"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gautieri: "Allegri al Napoli? Forse la gente dimentica quanto ha vinto"
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli valuta la situazione di Arne Engels del Celtic Glasgow. Piace per la sua duttilità
Immagine news Serie A n.3 Quagliarella: "Marotta un grande dirigente, alla Juventus un paio di confronti tosti"
Immagine news Serie A n.4 Lo storico vice di Ancelotti: "Italia? In passato qualcosa c'è stato..."
Immagine news Serie A n.5 Rivoluzione Juventus, Condò: "Me l'aspettavo, la Champions è un'assassina silenziosa"
Immagine news Serie A n.6 Tresoldi sogna il ritorno in Serie A? Sul centravanti del Bruges c'è l'interesse del Como
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Puczka nel mirino dell'Avellino: summit con la Juventus per il talento austriaco
Immagine news Serie B n.2 Padova, Calabro può portare in dote Zuelli: Mirabelli studia il colpo
Immagine news Serie B n.3 Lutto nel mondo del calcio: morto lo storico capitano del Cesena Ferruccio Severi
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, scelto l'erede di Calabro in panchina: è fatta per Cioffi
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Bonetti piace in Serie B: Catanzaro e Cesena sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Leone piace a tutti: Pisa, Lecce e Sassuolo sulle sue tracce
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, caccia all'erede di Coppitelli: c'è anche Aronica sul taccuino della dirigenza
Immagine news Serie C n.2 Scafatese, il presidente dopo i rinnovi di tecnico e ds: "Costruiamo un progetto duraturo"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, due club dalla Svizzera per Akpa Akpro. Sono Lucerna e Losanna
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, addio temporaneo al Marulla: indicato il "Franco Scoglio" per l'iscrizione
Immagine news Serie C n.5 Sassuolo, per il giovane Frangella si aprono le porte della Serie B: piace all'Avellino
Immagine news Serie C n.6 Giana Erminio ai nastri di partenza per il 12° anno tra i professionisti: depositata la domanda d'iscrizione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Messico-Sudafrica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Grecia-Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia femminile, Gama: "Percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Floe a Napoli: "Non avrei mai potuto immaginare una stagione così straordinaria"
Immagine news Calcio femminile n.3 Labate e la Ternana proseguono assieme: rinnovo fino al 2027 con le Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, primo contratto da professionista per Tomassoni: ha firmato un biennale
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Napoli saluta la sua bomber: Floe lascia dopo 14 reti e si accasa al Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, dopo Haavi è ufficiale anche l'addio di Viens: "Grazie per aver onorato i nostri colori"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3La storia del "Maradona delle carceri" che voleva rapire Gianfranco Zola Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 12 giugno 2024, l'Hajduk Spalato annuncia il nuovo allenatore. È Gennaro Gattuso fino al 2026
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo B del Mondiale 2026
Newsticker
11/06 Al via la partnership tra Radio24 e Dazn Italia tra simulcast, crossover editoriali e digitali
09/06 Malagò ineleggibile alla Figc? Il Coni: «La decisione non è di nostra competenza»
08/06 Italia ’90, quando i Mondiali li organizzavamo noi (e li giocavamo pure)
06/06 La russa Mirra Andreeva ha vinto il Roland Garros
05/06 Serie A, il calendario: si inizia con Inter-Monza