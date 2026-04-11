Inter, Chivu: "Agli azzurri trasmesso il nostro amore. Io? La vera forza è non avere maschere"

“Mancano tante partite, sette da giocare in campionato”. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, fa calcoli alla vigilia della gara con il Como: “Vuol dire che in palio ci sono ventuno punti - ricorda a Dazn -, dobbiamo essere consapevoli di quanto abbiamo fatto di buono finora e mantenere la stessa voglia di raggiungere l’obiettivo”.

Che partita sarà?

“È uguale a tutte le partite che abbiamo fatto in trasferta e anche a quelle giocate in casa. Tutte sono difficili, non possiamo mai dare per scontato il risultato e dobbiamo sempre cercare di dare la nostra miglior versione possibile”.

C’è ancora da gestire la delusione degli azzurri?

“Sono professionisti e persone esemplare. È ovvio che la delusione di non aver raggiunto un obiettivo importante per loro e per la nazione possa lasciare dei gran bei segni dal punto di vista morale, possa togliere un sacco di energie, fiducia, autostima. Però, con l’aiuto e l’affetto dei loro compagni siamo riusciti a offrirgli quell’amore di cui ogni tanto una persona ha bisogno nei momenti di difficoltà”.

Lautaro di nuovo ko…

“È il capocannoniere del campionato, sappiamo tutti cosa possa dare”.

La sua crescita come allenatore?

“Di me parlo poco, sono la stessa persona che era qualche mese fa. Essere sé stessi richiede più forza e coraggio che fingere: sono riuscito, grazie a Dio, a mantenere un equilibrio importante nell’essere me stesso a livello umano e professionale. Il mondo del calcio offre la possibilità di mettersi tante maschere, ma credo che la vera forza sia scegliere di non metterle”.