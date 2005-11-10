Inter, Chivu sul mercato: "Non posso parlare dei 'se', dobbiamo inserire calciatori forti"

Lunga intervista al Corriere dello Sport per mister Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter è stato interpellato inevitabilmente anche sul mercato e sugli acquisti necessari per costruire una squadra ancora più forte. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Quanti giocatori servono per vincere la Champions?

"Tu parli di cambi, io di soldi. Nessuno ti dà garanzie che i soldi ti portano la vittoria. Però aiutano a tenere alto il livello di competitività".

Domani mattina, Marotta arriva e ti dice che ci sono 200 milioni di euro da spendere: quale giocatore vorresti?

"Noi ne abbiamo di bravi, poi è ovvio che c'è bisogno di inserirne di forti".

Tu volevi Koné e Lookman che sono arrivati...

"Nelle altre squadre però (ride, ndr)".

Quest'estate però le cose sono cambiate? Chiedi qualcosa di più alla proprietà?

"Io chiedo a Pio e Bonny di fare più di dieci gol".

Marotta e Ausilio non ascoltano?

"No, ascoltano. Ma in questo momento non posso parlare dei 'se', io parlo di quello che ho".

Quanto sei felice ora?

"Sono felice che ci sono le vacanze, posso riposare e passare tempo con mia moglie".