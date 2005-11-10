Inter, Chivu annuncia: "Lautaro torna dopo la sosta". Ma non risponde su Provedel o Martinez

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato delle situazioni di alcuni singoli, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna che si giocherà sabato alle ore 18 al Dall'Ara. Inevitabile, per il tecnico nerazzurro, toccare due dei temi caldi degli ultimi giorni, ovvero l'infortunio di Lautaro Martinez e la possibilità di vedere in porta Provedel dopo gli errori di Josep Martinez.

Lautaro Martinez come sta? Si dice che tornerà dopo la sosta...

"Non sono un medico, mi è stato detto che i tempi sono quelli. Comunque si parla di un suo rientro dopo la sosta".

Provedel merita la sua occasione o togliere ora Josep Martinez gli farebbe perdere fiducia?

"Provedel ha la mia considerazione e la mia stima, lo ritengo un portiere che ci darà una mano importante in questa stagione".