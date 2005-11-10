Quando Lautaro Martinez e Marcus Thuram si accendono contemporaneamente, per le difese avversarie cala il buio. A San Siro è tornata a brillare la ThuLa. I nerazzurri si impongono 4-0 contro il Genoa, ritrovando immediatamente la vittoria in campionato e soprattutto le reti del proprio capitano. Eppure, la serata non era cominciata nel modo più semplice. Dopo il primo squillo di Carlos Augusto, che centra il palo esterno con una conclusione di destro, sono i rossoblù a sfiorare il vantaggio: Osmajic impegna per due volte Ivan Provedel, protagonista di interventi straordinari che tengono in piedi i suoi. Scampato il pericolo, l'Inter cambia marcia e al 30' trova il vantaggio. Diouf inventa il corridoio giusto, il pallone attraversa le gambe dell'avversario e arriva sui piedi di Lautaro che non ci pensa due volte e batte Bijlow indirizzando la gara. Poco dopo, ecco il ruggito della ThuLa. Il capitano si trasforma in assistman, serve Thuram dopo una progressione in campo aperto e il francese, con una girata e un mancino preciso, firma il raddoppio. Una rete che restituisce a San Siro l'immagine più bella dell'attacco interista: Lautaro e Marcus, ancora insieme sul tabellino dei marcatori.

Sucic dal dischetto

Il Genoa prova a restare aggrappato alla partita, ma l'Inter ha ormai preso il controllo delle operazioni. La squadra di Chivu attacca con qualità, trova spazi e colpisce con una precisione quasi chirurgica. Prima dell'intervallo arriva anche il tris. Dopo una rete annullata a Dimarco per fuorigioco, i nerazzurri conquistano un calcio di rigore per un contatto in area tra Barella e Otoa. Dal dischetto si presenta Sucic impeccabile nel trasformare l'occasione che vale il 3-0. Una prima frazione nella quale i padroni di casa hanno saputo punire il Grifone con una concretezza impressionante. Quattro gol sfiorati, tre realizzati e una partita indirizzata già prima del rientro negli spogliatoi.

Thuram cala il poker

La ripresa si apre seguendo lo stesso copione del finale di primo tempo. L'Inter attacca, il Genoa rincorre. Al 54' arriva infatti la quarta rete della serata, ancora firmata da Marcus Thuram. Questa volta è Barella a confezionare l'assist, con il francese che si fa trovare pronto e mette la firma sulla propria doppietta personale. La ThuLa ha già lasciato il segno, ma è soprattutto la prova collettiva a convincere. L'Inter è cinica negli ultimi metri, lucida nella gestione del possesso e attenta a non concedere occasioni agli avversari. Con il risultato ormai al sicuro, la squadra abbassa i ritmi senza perdere compattezza, amministrando il vantaggio fino al triplice fischio. Finisce 4-0. Per i nerazzurri arriva anche il secondo clean sheet consecutivo, un segnale importante in vista dei prossimi impegni. San Siro si gode una ThuLa nuovamente protagonista.