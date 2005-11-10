Inter, Chivu: "Siamo ancora a novembre, davanti si viaggia forte e dietro c'è chi insegue"
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Andrea Piras
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Oggi alle 10:05Serie A
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29.11.2026 10:05Serie A
Il tecnico nerazzurro ha commentato ai canali ufficiali del club il successo della sua squadra per 4-0 contro il Genoa a San Siro
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Successo rotondo per l'Inter. La formazione nerazzurra ha travolto il Genoa per 4-0 nell'anticipo del sabato sera. Al termine della gara, il mister Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Inter Tv: "Buono l’atteggiamento, buono l’approccio, consapevoli che l’Inter ha sempre fatto bene nelle ultime gare. Abbiamo commesso qualche errore che poteva costarci caro, ma siamo stati bravi a tenere, ad aprire il risultato e ad andare a riposo sul 3-0.
Stiamo cercando di dare continuità a quello che di buono stiamo costruendo, siamo consapevoli che siamo ancora a novembre, davanti si viaggia forte e chi c’è dietro insegue. Dobbiamo continuare a dare il massimo e restare in tutte le competizioni con obiettivi importanti".
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