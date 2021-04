Inter, club già a lavoro con le forze dell'ordine per i festeggiamenti per lo scudetto

L'Inter è vicina alla conquista dello scudetto e Questura e Prefettura sono al lavoro insieme alla società per gestire al meglio l'ordine pubblico e ridurre al minimo i problemi legati ai possibili assembramenti per i festeggiamenti. Le date sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine sono domenica 2 maggio, quando i nerazzurri potrebbero esultare per il titolo in caso di successo sul Crotone e non vittoria contro il Sassuolo; oppure sabato 8 maggio, quando la squadra di Conte affronterà in casa la Sampdoria. A riportarlo è Fcinternews.it.