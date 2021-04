Inter, Conte: "Bisogna stare sul pezzo. I ragazzi stanno dimostrando unità d'intenti"

vedi letture

Dopo il successo contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV: "E' una vittoria importante. Da qui alla fine mancano nove partite alla fine e per noi ogni vittoria sono sei punti. Sarà importante continuare su questa strada anche perchè comunque abbiamo un buon margine sul secondo e terzo posto. Però l'esperienze passate mi hanno insegnato che bisogna stare sul pezzo. Partite come queste saranno difficili da qui alla fine anche perchè noi ci troviamo con alcuni ragazzi si trovano a vedere il traguardo grandissimo per la prima volta. Complimenti ai ragazzi che stanno dimostrando grande unità d'intenti. Darmian oggi ha giocato da centrale e ha fatto una grandissima apretazione. Abbiamo Sanchez che meriterebbe sempre di giocare dall'inizio. Abbiamo recuperato Vecino, manca Vidal e abbiamo bisogno di Arturo. Gagliardini è sempre una garanzia. Eriksen è un giocatore diverso rispetto a prima. Va bene. Detto questo, sono tre punti che ci godiamo. Da domani mattina iniziamo a pensare al Cagliari".

La squadra ha saputo soffrire e far male.

"Siamo arrivati ad un punto del campionato dove noi vediamo un obiettivo straordinario che si avvicina. Quindi dobbiamo avere umiltà. Noi abbiamo un obiettivo straordinario su cui ci stiamo focalizzando ogni partita e dobbiamo avere l'umiltà di sfruttare pregi e i difetti. Oggi abbiamo fatto questo e fossimo stati più cinici avremmo fatto qualche gol in più. Abbiamo concesso il possesso palla al Sassuolo ma non ricordo grandi parate di Handanovic".

Come tiene alta la concentrazione del gruppo?

"I ragazzi sono davvero molto bravi. Hanno capito il momento veramente importante per l'Inter e per ognuno di loro. Ce ne sono tanti che per la prima volta si trovano a giocare per un obiettivo straordinario. Non c'è bisogno di tenere alta l'attenzione perchè c'è già. Certe emozioni tanti le stanno scoprendo per la prima volta ed è giusto che le scoprono. Io devo fare più il moderatore ma i ragazzi stanno crescendo sotto tutti i punti di vista. Stanno acquisendo questa mentalità vincente che ci porta a vedere l'obiettivo, a sacrificarci tutti insieme e a vincere partite come quelle di oggi".