Inter da Scudetto e senza Europa, unica nelle prime sette. Che vantaggio ha Conte?

Ha impiegato ventidue partite per raggiungere il primo posto. L’Inter di Antonio Conte ha però dalla sua la possibilità di giocare per un solo obiettivo dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus e quella rocambolesca in Champions League contro Shakhtar Donetsk, Borussia Moenchengladbach e Real Madrid. Insomma, i nerazzuri trovano finalmente la vetta, con il derby a una settimana e la Juventus che si allontana a meno otto (e con una partita in meno) e la sensazione che mai come questa volta lo scettro possa cambiare di mano.

COME IL PRIMO ANNO DI JUVE - Conte nella passata stagione è arrivato secondo in campionato a un punto, ma ben lontano dalla speranza di vincere lo Scudetto già qualche settimana prima a causa di qualche stop forzato di troppo. Anche in questa stagione ha sbagliato qui e là, ma Juventus e Milan non stanno facendo meglio. L'Inter ha una profondità di rosa che è paragonabile solo a quella bianconera, ma con la sensazione che le cose si stiano incasellando nella maniera giusta, da Eriksen ora mezz'ala a un Lukaku sempre più imprendibile.

DA DIECI ANNI - L'Inter non era ai primissimi posti nel ritorno, figuriamoci prima in classifica. Probabilmente dall'Inter di Leonardo, un'era geologica fa. Senza partite, con un calendario in discesa e l'opportunità di prendersi una rivincita dopo la sconfitta dell'andata, l'Inter non può non candidarsi a principale indiziata per lo Scudetto.