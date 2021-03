Inter di Lukaku in isolamento, il ct del Belgio: "Niente Nazionale senza l'ok delle autorità locali"

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha ammesso di non sapere ancora se bomber Romelu Lukaku potrà aggregarsi alla sua Nazionale in vista dei prossimi impegni di qualificazione al Mondiale: "La situazione di Lukaku è normale, c'è una pandemia in corso che colpisce non solo il calcio ma la vita di tutti noi. Al momento Lukaku si trova in un gruppo in isolamento. Ci sono dei protocolli da seguire, aspettiamo l'esito dei test che i nerazzurri faranno nei prossimi giorni. Bisogna aspettare per vedere se potrà unirsi alla Nazionale. Sappiamo che le cose possono cambiare da un giorno all'altro, ma l'unico interesse è salvaguardare Lukaku e gli altri. Dobbiamo aspettare l'ok da parte delle autorità locali per vedere Lukaku in Nazionale. Non c'è molto tempo, non ci resta che vivere la situazione alla giornata".

Ascolta nel video in calce tutte le sue parole su Lukaku!