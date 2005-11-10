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Ufficiale

Treviso, Tommaso Brevi rinnova: confermato per la stagione 2026/27

Treviso, Tommaso Brevi rinnova: confermato per la stagione 2026/27
© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
ieri alle 21:25Serie C
Il Treviso ha annunciato la permanenza di Tommaso Brevi. Il jolly offensivo classe 2002, protagonista nella scorsa stagione, vestirà ancora la maglia biancoceleste nel campionato 2026/27

Il Treviso punta sulla continuità e conferma uno dei protagonisti della scorsa stagione. Il club biancoceleste ha ufficializzato la permanenza di Tommaso Brevi, che continuerà a far parte della rosa anche nel campionato 2026/27. Dopo un'annata positiva agli ordini di mister Gorini, il classe 2002 si prepara a mettere nuovamente a disposizione della squadra la propria versatilità e la propria esperienza, maturata tra Serie D e professionismo.

Treviso, ufficiale la riconferma di Tommaso Brevi: resterà in biancoceleste anche nel 2026/27

Riconferma per il jolly offensivo dopo l’ottima annata al Treviso FBC

Il Treviso FBC è lieto di comunicare che Tommaso Brevi indosserà ancora la maglia biancoceleste per la stagione 26/27.

Durante la scorsa stagione si è dimostrato un tassello importante del Treviso di mister Gorini. La sua duttilità è stata un valore aggiunto: impiegato sulla trequarti così come a centrocampo, è risultato concreto nella finalizzazione e abile nella lettura degli spazi.

Il classe ’02 in precedenza aveva già maturato parecchio minutaggio con maglie importanti in Serie D, come Trestina, Casale o Mestre tra le altre. Ha inoltre già avuto modo di saggiare il professionismo a Trento e Arzignano, un fattore che il Treviso FBC ha tenuto in considerazione in vista della sua riconferma.

Profilo solido e apprezzato dall’ambiente, mister Gorini potrà ancora contare sulla sua versatilità e sul suo spirito di sacrificio.

Brevi: «Sono contentissimo di essere ancora biancoceleste, in un ambiente che conosco e in cui sono stato benissimo, non vedo l’ora di ricominciare. È chiaramente un’annata nuova, per la società e per noi, c’è entusiasmo ma dobbiamo ambientarci nel campionato nuovo. È fondamentale creare subito un bel gruppo, cosa che l’anno scorso ci ha contraddistinto: dobbiamo dare tutto fin da subito, so che possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni»

Il Treviso FBC augura a Tommaso un’ulteriore stagione proficua vestendo nuovamente il biancoceleste.

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