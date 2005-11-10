Torino, crescono le quotazioni di Perri: è lui il portiere preferito da Petrachi

Il Torino continua a lavorare per regalarsi un nuovo numero uno e Lucas Perri resta il principale candidato a raccogliere l'eredità tra i pali in vista della prossima stagione. Il portiere brasiliano, riporta Gianluca Di Marzio, è da tempo tra i profili monitorati con maggiore attenzione dalla dirigenza granata, che considera il classe 1997 la soluzione ideale per rinforzare il reparto.

L'operazione, però, non è ancora arrivata alla fase decisiva. Il principale nodo riguarda infatti il Leeds, club proprietario del cartellino, che prima di dare il via libera alla cessione vuole individuare un sostituto affidabile. Solo dopo aver completato questo passaggio gli inglesi potrebbero aprire concretamente alla partenza dell'estremo difensore.

Cresciuto nel settore giovanile del San Paolo, Perri ha trovato la definitiva consacrazione con il Botafogo. Nella stagione 2023 è stato tra i protagonisti del campionato brasiliano, collezionando 15 clean sheet e subendo appena 36 reti in 38 presenze, rendimento che gli è valso il trasferimento al Lione. Quella francese non è stata la sua prima esperienza europea, visto il precedente al Crystal Palace, dove però non è mai riuscito a debuttare in Premier League. Con il Lione ha invece trovato continuità, totalizzando 49 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League, attirando nuovamente l'interesse del calcio inglese.

Nell'ultima stagione al Leeds ha dovuto fare i conti con un infortunio al braccio che lo ha costretto a saltare quattro partite. Nel finale ha perso il posto da titolare a favore di Karl Darlow, ma il Torino continua a ritenerlo un portiere di assoluto valore e punta a chiudere l'operazione nelle prossime settimane.