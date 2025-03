TMW Inter, distrazione al bicipite per Dumfries. Lautaro in miglioramento: le ultime dopo gli esami

Arrivano aggiornamenti da casa Inter. Come da programmi, questa mattina si sono sottoposti agli accertamenti del caso Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, rientrati in anticipo dalle rispettive nazionali dopo i problemi fisici accusati nell’ultima di campionato.

Come da previsioni, il responso meno positivo arriva per l’esterno olandese, che ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Dumfries sarà rivalutato la prossima settimana, ma dovrebbe saltare anche la trasferta di Parma del 5 aprile (oltre alle sfide con Udinese e Milan). Per Lautaro il problema ai flessori è in miglioramento e in fase di guarigione: il capitano nerazzurro sarà rivalutato nei prossimi giorni: anche lui salterà sicuramente la prossima di campionato con l’Udinese, ma potrebbe rientrare nel derby di Coppa Italia - in programma il 2 aprile - o più realisticamente nella successiva gara di Serie A in casa del Parma. L’8 aprile l’Inter sarà poi di scena in casa del Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League: Lautaro ci sarà, la speranza è di recuperare anche Dumfries.

A San Siro con l’Udinese, nel prossimo impegno di campionato, il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Alessandro Bastoni, squalificato. Torneranno invece a disposizione Dimarco - già rientrato in gruppo venerdì scorso -, Darmian e Zalewski, attesi in gruppo nei prossimi giorni: domani è in programma la ripresa dei lavori a pieno regime ad Appiano Gentile, dove in questi giorni si sono visti soprattutto i giocatori - compreso De Vrij, che ha smaltito l’infiammazione al ginocchio che lo aveva portato a sua volta a saltare gli impegni con l’Olanda - alle prese con i recuperi dai relativi acciacchi.