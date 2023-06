Inter, dopo Thuram fari accesi su Lukaku: il Chelsea chiede 40 milioni per l'addio definitivo

Dopo Thuram, per l'Inter l'obiettivo numero uno in attacco è la conferma di Romelu Lukaku: stando alla Gazzetta dello Sport, il Chelsea al momento chiede 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Ma la strada del prestito con riscatto condizionato nell’estate 2024 può essere percorsa: rinviare la cessione a titolo definitivo di 12 mesi può convenire anche al club londinese. Tra un anno infatti il costo a bilancio di Lukaku scenderebbe dai 68 attuali a circa 45 e dunque diminuirebbe sensibilmente anche la potenziale minusvalenza del Chelsea. Prestito con riscatto a quota 30 milioni: questa potrebbe essere la via battuta dall’Inter.

