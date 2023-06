tmw Comincia il Thuram-day: l'attaccante è atterrato a Milano Linate, l'Inter lo aspetta

Marcus Thuram è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Linate, a Milano: il francese è il grande colpo per l'attacco dell'Inter, in grado di convincerlo quando sembrava già fatta con i cugini del Milan. Il francese, dopo la fine del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach ha scelto dunque la Serie A come prossima destinazione.