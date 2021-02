Inter, doppia gioia per Darmian: "Vittoria importante e primo gol in campionato"

Protagonista nel 3-0 nerazzurro rifilato al Genoa con la rete del momentaneo 2-0, Matteo Darmian fa festa sui social per i tre punti conquistati e per la prima gioia interista in Serie A: "Altra vittoria importante e primo goal nerazzurro in campionato!! YES" recita il post su Twitter.