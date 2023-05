Inter, Dumfries: "Non ci interessa chi affronteremo, andremo a Istanbul per vincere"

L'esterno nerazzurro Denzel Dumfries ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di BT Sport dopo la qualificazione alla finale di Champions League: "Siamo una squadra molto esperta e difficile da battere. Abbiamo giocato molto compatti. Le prestazioni in queste grandi squadre dicono che noi siamo lì, siamo pronti a lottare, a soffrire. Abbiamo fatto una grande stagione fin qui, adesso andiamo a Istanbul per vincere. Siamo molto concentrato su questo".

Su Leao: "È stato normale, è un grande giocatore, lo abbiamo sfidato molto spesso anche l'anno scorso quindi lo conosciamo bene, ma credo che come detto siamo una squadra forte ed esperta".

Sulla finale: "Vedremo chi ci sarà, non ci interessa. Siamo concentrati su noi stessi e vedremo chi ci sarà in finale. È un grande obiettivo essere arrivati fin qui, ma adesso siamo in finale e l'obiettivo principale è vincere".