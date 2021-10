Inter, Dzeko: "So quanto posso dare. L'Inter mi ha preso per fare gol. Ora continuiamo così"

Edin Dzeko, attaccante neroazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo-Inter: "Ho fatto tanti gol ma non ricordo se avessi mai segnato al primo pallone toccato ma c'è sempre una prima volta per tutto. Abbiamo carattere, lo abbiamo dimostrato. Il Sassuolo gioca benissimo al calcio ma alla fine conta il risultato e siamo riusciti a vincere anche passando per la strada più difficile. Io so quanto posso ancora dare, l'Inter lo sa e ha deciso di prendermi proprio per fare gol. Lukaku? Non penso al passato, bisogna guardare sempre avanti. Il campionato è lungo e dobbiamo continuare così".