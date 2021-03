Inter e Juve ancora rivali sul mercato, per la fascia sinistra piacciono Emerson e Gosens

vedi letture

L'Inter si prepara a rivoluzionare la fascia sinistra della prossima stagione. Per rimpiazzare i possibili addii di Ashley Young e/o Aleksander Kolarov, Robin Gosens sarebbe perfetto, ma servirebbero almeno 40 milioni di euro. Questa la valutazione che, secondo Gazzetta.it, l'Atalanta fa del suo esterno mancino. Il tedesco piace anche alla Juventus, obiettivo in comune ai due club insieme ad Emerson Palmieri. L'italobrasiliano è in scadenza nel 2022 con il Chelsea e la Juve lo aveva già sondato in passato. Ora Fabio Paratici potrebbe riprovarci, con Giuseppe Marotta alle costole e con lo stesso Sarri che chiederebbe al suo nuovo club, per esempio la Roma, di insistere sull'ex giallorosso.