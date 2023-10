Inter, è un avvio da scudetto? I cinque campionati precedenti parlano chiaro

vedi letture

Prima, anche se non in fuga. Per la seconda settimana consecutiva, l'Inter si gode il primo posto nella classifica del campionato di Serie A, dopo la vittoria casalinga sulla Roma. I nerazzurri, considerati da molti addetti ai lavori come i favoriti per lo scudetto, obiettivo dichiarato anche della società e del tecnico Simone Inzaghi, guardano tutti dall'alto in basso. È il viatico per la seconda stella?

Come sono andate le squadre vincitrici dello scudetto nelle cinque stagioni precedenti. Il primo dato balza all'occhio: nei cinque campionati presi in esame, soltanto in un'occasione la squadra prima dopo 10 giornate non è riuscita a vincere il tricolore a fine stagione. È accaduto nel 2020/2021, col Milan primo a questo punto dell'annata e l'Inter di Conte, comunque abbastanza vicina alla vetta, capace di rimontare nel girone di ritorno.

Mai questa differenza reti. A colpire, però, sono anche altri dati: l'Inter, per esempio, non può fregiarsi a questo punto dello status di imbattuta. Un dato che, a differenza di quello citato in precedenza, fa meno sorridere Inzaghi e i suoi: dal 2018 a oggi, solo una squadra non imbattuta alla decima giornata ha poi vinto lo scudetto. Ironia della sorte, proprio l'Inter di Conte. Da sottolineare, oltre ai punti - nessuna capolista ne aveva così pochi dopo 10 giornate nelle cinque stagioni precedenti - è la differenza reti: Lautaro e compagni fanno segnare un incredibile +20. E qui sorridono: nessuna delle ultime cinque squadre poi vincitrici della Serie A viaggiava così forte.

Serie A 2023/2024 - L'avvio dell'Inter

Al primo posto dopo 10 giornate. 25 punti: 8 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta. 25 gol fatti, 5 gol subiti.

Serie A 2022/2023 - L'avvio del Napoli

Al primo posto dopo 10 giornate. 26 punti: 8 vittorie, 2 pareggi. 25 gol fatti, 9 gol subiti.

Serie A 2021/2022 - L'avvio del Milan

Al primo posto dopo 10 giornate insieme al Napoli. 28 punti: 9 vittorie, 1 pareggio. 23 gol fatti, 9 gol subiti.

Serie A 2020/2021 - L'avvio dell'Inter

Al secondo posto dopo 10 giornate. 21 punti: 6 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta. 26 gol fatti, 14 gol subiti.

Milan al primo posto dopo 10 giornate. 26 punti: 8 vittorie, 2 pareggi. 23 gol fatti, 9 gol subiti.

Serie A 2019/2020 - L'avvio della Juventus

Al primo posto dopo 10 giornate. 26 punti: 8 vittorie, 2 pareggi. 18 gol fatti, 9 gol subiti.

Serie A 2018/2019 - L'avvio della Juventus

Al primo posto dopo 10 giornate. 28 punti: 9 vittorie, 1 pareggi. 21 gol fatti, 7 gol subiti.