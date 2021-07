Inter, Handanovic: "C'è grande rispetto per Inzaghi. Farò il tifo per Lautaro, Barella e Bastoni"

Intervistato da Inter TV, Samir Handanovic ha parlato dal ritiro dove la squadra si è ritrovata per preparare la nuova stagione: "Abbiamo uno scudetto da difendere, quest'anno ci sono tante squadre a competere, almeno 5, sarà un campionato equilibrato ma noi siamo forti e ci faremo trovare pronti. Adesso aspettiamo che tornino tutti e ci preparemo lavorando al massimo come sempre".

Lautaro, Barella e Bastoni sono ancora in campo per le finali di Copa America ed Europeo.

"Sì, farò il tifo per i miei compagni. Ho seguito poco ma visto tutte le partite di Italia e Croazia. La Copa America no a causa dell'orario un po' scomodo però sono un grande appassionato e tifo per i miei compagni e soprattutto per l'Italia, che ha tutte le carte in regola per vincere questo Europeo".

Hai già conosciuto il nuovo allenatore e lo staff?

"Avremo modo di conoscerci bene, all'inizio è come il primo giorno di scuola ma penso che lavoreremo bene".

Inzaghi lo conoscevi già dai tempi della Lazio in cui eravate compagni di squadra.

"In quell'anno ho imparato tanto, ero giovane ed è sempre un piacere vedere quando i tuoi compagni dal campo diventano allenatori. Inzaghi ha sempre avuto bel rapporto coi giovani, lavora sempre per la squadra. Detto ciò, sicuramente c'è grande rispetto, come per tutti gli allenatori e si cerca di dare il meglio".